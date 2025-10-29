Pierpaolo Bisoli, ex allenatore del Cosenza, è stato ospite ieri sera della trasmissione di LaC Tv ’11 in campo’’. Il tecnico ha ricordato quell’impresa che gli ha permesso, durante la stagione 2021/22, di centrare un’insperata salvezza alla guida dei rossoblù.

Le parole di Bisoli sul Cosenza

«Cosenza? Sono stati mesi bellissimi e porto nel cuore quella salvezza storica che nessuno si aspettava. L'unica cosa che mi dispiace – spiega Bisoli – è vedere invece oggi un pubblico che si è disinnamorato della propria squadra. Spero si riallacci il legame».