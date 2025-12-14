Il pareggio maturato ieri tra Trapani e Cosenza restituisce, secondo Antonio Buscè, la fotografia di una gara vera, intensa e giocata tra due squadre di valore. Il tecnico rossoblù, nel post partita, ha voluto anzitutto inquadrare il peso dell’avversario affrontato, ricordando come la formazione siciliana, nonostante gli otto punti di penalizzazione iniziali, abbia dimostrato sul campo di essere una squadra di vertice. «Parliamo di una squadra importante, che senza penalizzazione oggi sarebbe stabilmente nelle prime quattro o cinque della classifica», ha spiegato Buscè, evidenziando la forza mentale e la disciplina che hanno permesso al Trapani di recuperare terreno.

Allargando lo sguardo sul Cosenza, l’allenatore ha rimarcato il valore del percorso dei suoi, capaci di andare avanti nonostante le difficoltà. «La forza di questo gruppo va oltre ogni limite ed è una base molto importante», ha sottolineato, rivendicando compattezza e identità. Sul piano tecnico, Buscè ha riconosciuto come l’episodio del gol subito sia nato dalla qualità del singolo, Canotto, da «un gesto tecnico importante» capace di fare la differenza in una gara equilibrata. Una partita che, per andamento e valori in campo, poteva essere vinta da una parte o dall’altra senza cambiare il giudizio complessivo. «È stata una bella partita, una partita vera, viva, tra due squadre forti. Il pareggio è un risultato giusto», la sintesi finale del tecnico rossoblù.