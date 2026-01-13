Accelerata improvvisa dei campani con il direttore sportivo Lovisa che ha spinto per riuscire ad acquistare l’ex Fiorentina: il difensore, arrivato un anno e mezzo fa, tornerà in Serie B

Addio improvviso nel Cosenza Calcio. Cristian Dalle Mura saluta i Lupi e si accasa alla Juve Stabia. L’affare si è concretizzato nelle ultime ore con un’accelerazione improvvisa del ds campano Lovisa ma che covava già da qualche giorno sotto traccia. Adesso si attendono soltanto le firme per far sì che il difensore toscano lasci Cosenza a titolo definitivo e si trasferisca alle Vespe, tornando così in Serie B dopo mezza stagione in Lega Pro.

Classe 2002, 23 anni compiuti lo scorso luglio, il difensore centrale ha disputato quest’anno 9 partite con la maglia dei Lupi mettendo a referto anche un assist nel 2-1 contro il Benevento. Ieri non è stato utilizzato dal tecnico Antonio Buscè all’Arechi di Salerno dopo due partite consecutive da titolare contro Cavese e Monopoli. Nella stagione della retrocessione, invece, Dalle Mura ha giocato in rossoblù 23 partite condite da un altro assist, quello a Zilli negli ultimi minuti di gioco del match contro il Brescia in casa.