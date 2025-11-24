Dopo la giornata di ieri sognare si può. La vittoria del Cosenza contro il Benevento e l’1-1 della Salernitana in casa contro il Potenza, permettono ai rossoblù di agganciare al 3° posto proprio i sanniti a quota 29. A comandare la classifica del campionato, appaiate a 31, Salernitana e Catania.

A -2 dalla vetta e con un calendario in discesa

Chi parlava di campionato a parte di Benevento, Catania e Salernitana, dovrà aggiornare le proprie dichiarazioni ed il proprio pensiero. All’elenco delle grandi favorite, bisogna aggiungere anche il Cosenza che, calendario alla mano, nelle 4 partite che mancano alla fine del girone di ritorno, avrà come scoglio importante solo la trasferta di Trapani. Per il resto i lupi andranno a far visita al Foggia nella prossima giornata, poi ospiteranno il Picerno, rispettivamente ultima e penultima in classifica e, sempre al “Marulla”, dopo la trasferta siciliana, prima di Natale, riceveranno la visita della Cavese. Con la speranza che a gennaio la truppa di Buscè venga rimpolpata a dovere almeno con un terzino destro ed un centrocampista. Rimanere con i piedi per terra è doveroso, ma l’impressione è che il meglio possa davvero ancora venire.