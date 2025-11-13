Sabato, in occasione della sfida tra Latina e Cosenza, valevole per la 14^ giornata di campionato, ci sarà anche un volto noto del calcio calabrese e, in particolare, della storia recente del club rossoblù. A dirigere l’area sportiva della formazione neroazzurra c’è infatti Gigi Condò, che fu direttore sportivo del Cosenza nella stagione 2013/2014, quella del salto dalla Seconda alla Prima Divisione. C’era già il Presidente Guarascio a guidare il Cosenza e Condò, direttore sportivo, era al fianco di Ciccio Marino, direttore generale. Ad entrambi i dirigenti non fu rinnovato il contratto alla fine della stagione.

La carriera di Condò

Originario di Taurianova, Condò è un dirigente di grande esperienza nel panorama calcistico italiano. Dopo l’avventura con il Cosenza, ha lavorato con club di prestigio come Barletta, Vibonese e Avellino, maturando una profonda conoscenza del campionato di Serie C.

Da questa estate è approdato al Latina, dove ha intrapreso una nuova sfida con l’obiettivo di dare continuità al progetto tecnico dei pontini, visto anche il contratto biennale firmato. Per lui, quella di sabato sarà una gara dal sapore particolare, contro una società che ha rappresentato una tappa significativa della sua carriera dirigenziale.