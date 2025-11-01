L’assenza di Ricciardi a causa della febbre alta sarà pesante per il Cosenza che oggi pomeriggio sfiderà il Team Altamura per la 12^ giornata di campionato. L’esterno romano è senza dubbio, insieme a Mazzocchi, il calciatore più in forma della rosa.Insieme a lui saranno assenti i lungodegent Kourfalidis, Novello ed Arioli.

Pronto Cannavò

Per quel che riguarda la formazione dunque, nel 4-3-3 dei lupi, davanti a Vettorel ci saranno Cimino a destra e D’Orazio a sinistra. Il capitano tornerà titolare viste anche le non perfette condizioni di Ferrara, recuperato comunque in extremis dallo staff medico rossoblù. Al centro della difesa i soliti Dametto e Caporale. Anche il centrocampo sarà il quello consolidato con Kouan, Langella e Garritano. In attacco, vista l’assenza di Ricciardi, Buscè dovrebbe ridare una chance a Cannavò, con Mazzocchi al centro ed il rilanciato Florenzi che partirà da sinistra.

I convocati del Cosenza

Portieri

22 Vettorel

1 Pompei

Difensori

2 Cimino

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D'Orazio

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

33 Ferrara

Centrocampisti

4 Begheldo

5 Contiero

7 Cannavo

10 Garritano

19 Contiliano

28 Kouan

34 Florenzi

71 Mazzulla

77 Langella

Attaccanti

9 Beretta

23 Achour

30 Mazzocchi