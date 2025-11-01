Sono 22 i calciatori convocati dal Cosenza per la gara di oggi pomeriggio in casa dei biancorossi pugliesi: mancherà però Ricciardi
Ricciardi segna il primo gol del Cosenza nella sfida contro il Potenza
L’assenza di Ricciardi a causa della febbre alta sarà pesante per il Cosenza che oggi pomeriggio sfiderà il Team Altamura per la 12^ giornata di campionato. L’esterno romano è senza dubbio, insieme a Mazzocchi, il calciatore più in forma della rosa.Insieme a lui saranno assenti i lungodegent Kourfalidis, Novello ed Arioli.
Pronto Cannavò
Per quel che riguarda la formazione dunque, nel 4-3-3 dei lupi, davanti a Vettorel ci saranno Cimino a destra e D’Orazio a sinistra. Il capitano tornerà titolare viste anche le non perfette condizioni di Ferrara, recuperato comunque in extremis dallo staff medico rossoblù. Al centro della difesa i soliti Dametto e Caporale. Anche il centrocampo sarà il quello consolidato con Kouan, Langella e Garritano. In attacco, vista l’assenza di Ricciardi, Buscè dovrebbe ridare una chance a Cannavò, con Mazzocchi al centro ed il rilanciato Florenzi che partirà da sinistra.
I convocati del Cosenza
Portieri
22 Vettorel
1 Pompei
Difensori
2 Cimino
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D'Orazio
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
33 Ferrara
Centrocampisti
4 Begheldo
5 Contiero
7 Cannavo
10 Garritano
19 Contiliano
28 Kouan
34 Florenzi
71 Mazzulla
77 Langella
Attaccanti
9 Beretta
23 Achour
30 Mazzocchi