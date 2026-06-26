Punto di riferimento per tante generazioni, ha vissuto tutte le fasi della storia calcistica cittadina. La città perde uno dei sostenitori più puri, genuini e viscerali

Una presenza fissa in casa e trasferta per anni. Quasi tutti quelli della sua vita. Cosenza e il Cosenza perdono uno dei suoi tifosi più puri, genuini, viscerali. Tonino Tocci non è più tra noi e a piangerlo non è solo la famiglia, ma anche l’intera comunità sportiva. Punto di riferimento per tante generazioni, ha vissuto tutte le fasi della storia calcistica cittadina. In prima persona si spese per aiutare il club quando tutto sembrava perduto, specialmente nelle categorie più basse. A 78 anni, la sua bandiera sventolorà da lassù. Alla famiglia le più sentite condoglianze.