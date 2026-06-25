La piccola è stata trovata in stato soporoso. Stabilizzata dal 118, è stata trasferita in via precauzionale per la presenza di precedenti problemi cardiaci

Momenti di apprensione questa mattina a Schiavonea, nel comune di Corigliano-Rossano, dove una bambina di appena due anni è stata soccorsa dal personale del 118 dopo essere stata trovata in stato soporoso.

L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata, facendo intervenire tempestivamente i sanitari, che hanno prestato le prime cure alla piccola direttamente sul posto. Secondo quanto emerso, l'equipe del 118 è riuscita a stabilizzarne le condizioni, consentendo una prima ripresa del quadro clinico.

Successivamente, anche in considerazione di precedenti problemi cardiaci della bambina, i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove la piccola sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti e monitorata in un contesto specialistico.

Secondo le informazioni disponibili, il trasferimento è stato deciso a scopo precauzionale proprio in ragione della particolare delicatezza della situazione clinica.

L'intervento tempestivo del personale del 118 ha consentito di gestire rapidamente l'emergenza e di attivare il percorso assistenziale più adeguato. Al momento la situazione risulterebbe sotto controllo.