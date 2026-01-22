Aldo Florenzi invece ha ripreso a lavorare con la squadra e si spera in un recupero lampo

Il Cosenza continua la preparazione per la partita del “Massimino” contro il Catania capolista di domenica pomeriggio. Mister Antonio Buscè registra due novità importanti. Iniziamo dalle brutte notizie. Ieri non si è allenato Manuel Ricciardi. Un problema fisico che non gli ha permesso di allenarsi e che mette in allarme tutto l’ambiente. La sua assenza sarebbe infatti pesantissima. La buona notizia è invece che Aldo Florenzi sta bruciando le tappe. Ieri si è aggregato al gruppo, dividendo il suo lavoro tra programma di recupero ed allenamento col gruppo. Si spera nel recupero lampo.

La situazione Ferrara

Mister Buscè infine, aspetta notizie di Antonio Ferrara. Il terzino sinistro è uscito dopo soli 3 minuti dal suo ingresso in campo, all’inizio del secondo tempo contro il Crotone. Ieri l’ex Benevento ha eseguito esami strumentali ed oggi sono attesi i risultati.