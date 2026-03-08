Al “Marulla” va in scena la trentunesima giornata del campionato di Serie C, con il Cosenza di Buscè chiamato a dare continuità al suo momento positivo contro il Team Altamura. Una sfida che riporta inevitabilmente al match d’andata, chiuso sull’uno a uno in Puglia e accompagnato dalle proteste rossoblù per una direzione arbitrale molto contestata. In particolare, restò l’amarezza per il gol annullato a Florenzi, giudicato in fuorigioco nonostante il fantasista sardo fosse in posizione regolare.

Stavolta il Cosenza arriva all’appuntamento con uno stato d’animo ben diverso. La splendida vittoria ottenuta in Basilicata contro il Potenza, firmata dalla doppietta di Emmausso e dai gol di Florenzi e Dametto, ha rilanciato entusiasmo e consapevolezza nello spogliatoio. La squadra di Buscè vuole ora blindare il terzo posto e continua a guardare anche più in alto, nella speranza che il Catania di Mimmo Toscano possa lasciare per strada punti preziosi.

L’obiettivo, però, resta chiaro e concreto: arrivare agli spareggi promozione nelle migliori condizioni possibili. Oggi, infatti, i playoff rappresentano l’unica strada percorribile per tentare il ritorno in Serie B a un anno dalla retrocessione. Per questo la gara contro il Team Altamura pesa parecchio, non solo in termini di classifica ma anche per il carico di fiducia che potrebbe portare in vista del finale di stagione.

Davanti non si tocca nulla. Buscè si affida ancora al tridente composto da Emmausso, Beretta e Florenzi, tre uomini che in questo momento stanno garantendo qualità, movimento e incisività. Alle loro spalle cresce intanto l’attesa per il pieno recupero di Mazzocchi e Baez, chiamati a dare ulteriore profondità e soluzioni offensive nel momento decisivo dell’anno.

Anche in mezzo al campo le scelte sembrano piuttosto definite. Il tecnico rossoblù punta ancora su Langella e Palmieri, riferimenti ormai consolidati per equilibrio e corsa. In parallelo, aumenta la curiosità attorno al rientro di Kourfalidis, giocatore che può alzare sensibilmente il livello tecnico della mediana e offrire alternative preziose nella gestione delle partite più delicate.

Il Cosenza, insomma, ha trovato certezze e risultati. Adesso serve un altro passo in avanti, per continuare a correre e alimentare il sogno promozione. Al “Marulla” si gioca una partita che vale molto più di tre punti.

Di seguito formazioni e tabellino live del match:



COSENZA (4-3-3): Pompei; Ciotti, Moretti, Dametto, Caporale; Palmieri, Langella, Ba; Emmausso, Beretta, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Cannavò, D’Orazio, Perlingieri, Contiliano, Baez, Achour, Ferrara. All.: Buscè (squal.)

TEAM ALTAMURA: Alastra, Dipinto, Zazza, Doumbia, Rosafio, Florio, Silletti, Mabye, Millico, Falasca, Nicolao. In panchina: Viola, Suazo, Curcio, Agostinelli, Poli, Simone, Grande, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Dimola, Fantoni. All.: Mangia

ARBITRO: Liotta di Castellamare di Stabia

MARCATORI: 25’ pt Beretta

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Doumbia e Nicolao (TA). Angoli: 3-0. Recupero: 3' pt