I Lupi hanno raggiunto il Catania in testa alla classifica delle reti segnate: 21. Mazzocchi e Ricciardi sono la quarta coppia gol più prolifica del campionato

Le tre reti segnate ieri dal Cosenza contro il Potenza, permettono ai rossoblù, non solo di ottenere 3 punti importantissimi e salire con 19 punti al 4° posto, ma anche di diventare il miglior attacco del campionato al pari del Catania, ieri vittorioso per 1-0 nel big match contro il Benevento.

Numeri importanti

Il 3-0 contro i lucani fa anche salire la media delle reti segnate dai lupi a 1,9 a partita. Numeri importantissimi per il Cosenza. Dietro alle due battistrada c’è il Casarano con 20, poi Benevento con 19, Salernitana, Crotone ed Atalanta U23 con 18 e via via tutte le altre. I gol firmati da Ricciardi, doppietta, e Mazzocchi, permettono ai due attaccanti rossoblù di diventare la 4^ coppia più prolifica del girone con 10 reti equamente divise. Meglio di loro hanno fatto Salvemini (8) e Manconi (5) del Benevento con 13, Chiricò (8) e Malcore (4) del Casarano con 12, Gomez (7) e Zunno (4) del Crotone con 11. A quota 10, insieme ai due cosentini, anche Lunetta (6) e Forte (4) del Catania.