Il classe 1995 è reduce dalla stagione con la Sambenedettese. Prima per lui altre annate in Serie C con le maglie di Lumezzane, Fidelis Andria e Campobasso

Finalmente un volto over acquistato dal Cosenza. Dopo tanti ragazzi di belle speranze, arriva una certezza per la categoria. I rossoblù infatti hanno prelevato Alessandro Dalmazzi dalla Sambenedettese. Ha firmato un contratto di un anno, con opzione per la stagione successiva. Si tratta di un calciatore esperto con una buona carriera in Serie C costruita con le maglie di Campobasso, Fidelis Andria, Lumezzane e, appunto, Sambenedettese nell’ultima stagione.

Il comunicato del Cosenza



Il Cosenza Calcio comunica il trasferimento dall’US Sambenedettese dei diritti sulle prestazioni sportive di Alessandro Dalmazzi. Il difensore toscano, classe 1994, ha firmato oggi un contratto annuale con il club rossoblù. L’accordo scade il 30 giugno 2027, ma con opzione. Dalmazzi nell’estate 2025 è passato alla Sambenedettese, dove ha totalizzato numerose presenze nel girone B di Serie C, dimostrando solidità e continuità. L’arrivo di Dalmazzi rappresenta un inserimento di spessore per il reparto difensivo del Cosenza Calcio. Il nuovo calciatore si è già aggregato al training dei lupi al San Vito-Marulla. Il club dà il benvenuto ad Alessandro e gli augura di raggiungere risultati brillanti con la compagine rossoblù. Forza lupi.