Il Cosenza vince contro il Benevento e lo raggiunge in classifica grazie alla rimonta finalizzata con i gol di Kouan e Garritano su calcio di rigore. Vettorel poco reattivo sul gol del Benevento partito da un errore di Cannavò. Ottima la gara di Caporale. A centrocampo tutti oltre la sufficienza. In attacco Ricciardi e Florenzi hanno pochi spunti, Mazzocchi è utilissimo.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 5

Il tiro di Lamesta gli passa sotto la pancia ed è centrale, poi non è sicuro nemmeno in uscita e viene graziato a fine primo tempo. Non gli tirano mai nello specchio durante la ripresa.

CANNAVO’: VOTO 5,5

Si adatta in un ruolo assolutamente inedito di terzino destro. Ci mette tutto se stesso ma da un suo grossolano errore nasce il gol del Benevento. Nel secondo tempo però è autore di un paio di ottime diagonali.

CAPORALE: VOTO 7

Ci mette sempre una pezza. Di piede o di testa riesce sempre a trovare il modo per fermare gli attacchi giallorossi.

DALLE MURA: VOTO 6,5

Preferito anche oggi a Dametto. In difesa fa il suo, anche se su Lamesta non riesce a chiudere in tempo. Bene in attacco, visto che regala l’assist a Kouan.

D’ORAZIO: VOTO 6

Partita d’esperienza, considerando che dalla sua parte spingono sia Lamesta che Pierozzi. Spreca in modo clamoroso la chance del 3-1 che avrebbe chiuso prima la gara.

CENTROCAMPO



KOUAN: VOTO 8

In un campo così pesante le sue caratteristiche si esaltano ancora di più. Centrocampista box to box che vince tutti i duelli, è bravo sempre negli inserimenti e non lesina corse fino all’ultimo istante. A questo da aggiungere il gol, il quarto in stagione, da rapace dell’area di rigore. Anche lui c’entra poco con la categoria.

LANGELLA: VOTO 6,5

Sempre lucido nelle giocate, nonostante il terreno ed il pressing dei centrocampisti ospiti. Non perde mai la bussola.

GARRITANO: VOTO 7

Duelle senza vincitori e né vinti contro Maita. Ha una buona chance ad inizio gara. Sale di tono nella ripresa e si prende la responsabilità di tirare e trasformare il calcio di rigore che vale la vittoria.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 6

Saio e Ricci lo raddoppiano in continuazione. Prova qualche incursione ma dalla sua parte il Cosenza crea poco. Meglio nel finale, quando ha spazio e può liberare la sua potenza in spazi aperti.

MAZZOCCHI: VOTO 6,5

Si danna l’anima provando a non dare punti di riferimento alla difesa campana. Non riesce mai a tirare in porta ma il suo lavoro per la squadra è importante. Si guadagna il calcio di rigore.

FLORENZI: VOTO 5,5

Si spegne presto e Scognamiglio riesce a prendergli le misure. Prova a venire dentro il campo per toccare più palloni ma ci riesce poco.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 7

Terza vittoria consecutiva per una squadra che ormai ha anche acquisito consapevolezza della propria forza. Inventa Cannavò terzino destro che, al di là dell’errore sul gol ospite, lo ripaga con una prova fatta di grande abnegazione. E’ riuscito a costruire un gruppo che rema unito per lo stesso obiettivo e non va in panico nemmeno in svantaggio.

SUBENTRATI

DAMETTO: VOTO 6

Entra per blindare il risultato, si piazza a destra e chiude la corsia.

CONTILIANO: VOTO 6

Un quarto d’ora in campo nel quale mette a disposizione il suo brio.

CONTIERO: SV

Esordio stagionale. Pochi minuti nei quali mostra già grande personalità.