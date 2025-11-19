Attiva dalle ore 10.00 di oggi (per i tifosi ospiti dalle ore 16.00), presso lo store di corso Mazzini e nei punti vendita autorizzati ed online, su VivaTicket, la prevendita dei biglietti per la gara con il Benevento, valevole per la quindicesima giornata della Serie C Sky Wifi – girone C.

Il costo dei biglietti

Il prezzo intero delle curve è di 10,50 euro, mentre il ridotto per donne, under 18 e over 65 è 7,50 euro. Gli altri prezzi sono per la Tribuna A di 26,13 euro, per la Tribuna Raffaele Bruno intero 31,35, ridotto 26,13, per la Tribuna Blu Centrale 52,25 euro. Inoltre gli Under 14 entreranno gratis per tutta la stagione allo Stadio “San Vito – Marulla” in Tribuna A e nelle Curve. Il prezzo per il loro accompagnatore sarà di 10 euro per la Tribuna A e di 7 per le Curve.