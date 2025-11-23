Classica del Meridione, al Marulla va in scena Cosenza-Benevento che può valere tanto per entrambe le compagini. Sia quella di Buscè che quella di Floro Flores. Il primo presenta tante assenze, in ultimo quella di Ferrara che non è stato convocato. Ricciardi gioca davanti, Cannavò terzino per l’emergenza che ha coinvolto il reparto difensivo dei Lupi

Il tabellino di Cosenza-Benevento

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Caporale, Dalle Mura, D'Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. A disp.: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Beretta, Contiliano, Ragone, Achour, Dametto, Rocco, Silvestri, Mazzulla. All.: Buscè
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamiglio, Ceresoli, Saio; Pirozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Manconi, Mignani. A disp.: Esposito, D’Alessio, Mehic, Viscardi, Carfora, Simonetti, Borghini, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia, Tumminiello, Della Morte. All.: Floro Flores
ARBITRO: Gianquinto di Parma
MARCATORI:
NOTE: Spettatori un migliaio. Espulsi: -. Ammoniti: -. Angoli: -. Recupero: -

13:34

Inizia Cosenza-Benevento!

Primo pallone per i Lupi che attaccano sotto la Curva Sud "Bergamini"