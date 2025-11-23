Partita di cartello al Marulla tra i rossoblù e i giallorossi: entrambi hanno ambizioni di un ritorno in Serie B, ma ci sono assenze pesanti
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Cosenza calcio in campo per il riscaldamento prima del match contro il Giugliano
Classica del Meridione, al Marulla va in scena Cosenza-Benevento che può valere tanto per entrambe le compagini. Sia quella di Buscè che quella di Floro Flores. Il primo presenta tante assenze, in ultimo quella di Ferrara che non è stato convocato. Ricciardi gioca davanti, Cannavò terzino per l’emergenza che ha coinvolto il reparto difensivo dei Lupi
Il tabellino di Cosenza-Benevento
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Caporale, Dalle Mura, D'Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. A disp.: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Beretta, Contiliano, Ragone, Achour, Dametto, Rocco, Silvestri, Mazzulla. All.: Buscè
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamiglio, Ceresoli, Saio; Pirozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Manconi, Mignani. A disp.: Esposito, D’Alessio, Mehic, Viscardi, Carfora, Simonetti, Borghini, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia, Tumminiello, Della Morte. All.: Floro Flores
ARBITRO: Gianquinto di Parma
MARCATORI:
NOTE: Spettatori un migliaio. Espulsi: -. Ammoniti: -. Angoli: -. Recupero: -
13:34
Inizia Cosenza-Benevento!
Primo pallone per i Lupi che attaccano sotto la Curva Sud "Bergamini"