Il ritorno del Benevento al “Marulla”, fissato per domenica 23 novembre alle 14.30, riporta alla ribalta un confronto che è diventata negli anni una classica del Sud. I sanniti mancavano da Cosenza da due stagioni, si era in Serie B, e lo faranno alla guida di Antonio Floro Flores , ritrovando uno stadio che spesso ha sorriso ai rossoblu ma che in passato ha anche regalato sorprese.

I precedenti tra le due squadre

I numeri raccontano un Marulla tradizionalmente favorevole al Cosenza: 16 precedenti tra i professionisti, 12 in Serie C e 4 in Serie B. I lupi hanno vinto 10 volte, pareggiato in 4 occasioni e perso soltanto 2 match contro il Benevento. Un dominio statistico che però non deve ingannare, perché gli ultimi ricordi di terza serie sono tutt'altro che semplici: nell'ottobre 2010 i giallorossi passarono 1-2 con le firme di D'Anna e Landaida , mentre nel maggio 2015 fu un guizzo di Agyei a decidere lo 0-1 finale.