Il difensore classe 2007 lascia il club silano e si trasferisce in serie D

Il Cosenza Calcio ufficializza una nuova operazione in uscita. Il club rossoblù ha infatti ceduto in prestito il giovane difensore Lucio Bonofiglio al Sora Calcio 1907, squadra laziale che partecipa al campionato di Serie D.

Classe 2007, Bonofiglio rappresenta uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossoblù. Nella passata stagione ha militato con la Primavera del Cosenza, distinguendosi per affidabilità e continuità di rendimento. Durante l’estate, inoltre, si è aggregato alla prima squadra, prendendo parte alla fase di preparazione pre-campionato sotto la guida tecnica di Antonio Buscè.

Con il trasferimento a Sora, il difensore avrà ora l’occasione di misurarsi in un campionato competitivo come la serie D, tappa importante per la crescita dei giovani calciatori che cercano di affacciarsi al calcio professionistico.