Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Aldo Florenzi ieri, non hanno lasciato dubbi. Il centrocampista dovrà rimanere ai box per almeno un mese visto lo stiramento di 2° grado al flessore. Confermate le cattive sensazioni di lunedì sera, quando il problema muscolare dietro la coscia destra patito contro la Salernitana, non solo lo aveva costretto al cambio, ma aveva già fatto intuire che potesse trattarsi di qualcosa di importante.Il tecnico non avrà a disposizione nel derby lui e Kouan.

Florenzi, stop nelle gare cruciali del Coseza

Davvero un bel problema per mister Buscè che dovrà rinunciare alla verve del classe 2002 per almeno 5 partite. Florenzi salterà sicuramente il Crotone, poi la trasferta di Catania, il match interno contro la Casertana, la gara contro il Giugliano e quella infrasettimanale del “Marulla” contro il Siracusa. La speranza è quella di riaverlo il sabato di San Valentino nella gara contro l’Audace Cerignola, proprio l’ultimo match nel quale Florenzi ha trovato il gol.