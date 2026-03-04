Il Cosenza si avvicina alla trasferta di Potenza con la massima attenzione. Antonio Buscè, alla vigilia, mette subito in chiaro la difficoltà della sfida e il tipo di partita che attende i rossoblù.

«Affrontiamo una squadra tosta, ho visto un po' di partita col Benevento e il Benevento ha vinto ma ha avuto vita molto difficile. Sappiamo di affrontare una partita di categoria», è l'avvertimento del tecnico, che invita a non sottovalutare il valore e la solidità dei lucani.

Nella lettura di Buscè, la stagione del Cosenza sta attraversando una fase in cui i problemi fisici hanno inciso e continuano a incidere sulle scelte. «Noi abbiamo avuto degli infortuni gravi, infortuni lunghi. Ognuno ha voglia di rientrare ma ci sono dei tempi da rispettare», sottolinea l'allenatore rossoblù, fissando un principio chiaro sulla gestione dei recuperi.

La linea del Cosenza resta prudente: «Chi possiamo recuperare senza far rischiare nulla lo mettiamo dentro, chi invece c'è ancora un po' da aspettare lo aspetteremo». Un passaggio che fotografa l'idea di non accelerare i rientri, anche in una settimana piena di impegni.

Ed è proprio questo il punto: l'incastro ravvicinato delle gare. Prima il Sorrento domenica, domani il Potenza e domenica il Team Altamura. «Questa è una settimana particolare, bisogna gestire bene le forze e bisogna cercare di sbagliare il meno possibile a gestire le tre partite», conclude Buscè, indicando la strada per affrontare il tour de force con equilibrio, attenzione e scelte lucide.