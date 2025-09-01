L'attaccante si trasferisce con la formula del prestito fino al 30 giugno del 2026
Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rizzo Pinna all'Ascoli. L'attaccante, classe 2000, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei marchigiani, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Rizzo Pinna saluta il rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 32 presenze e 2 gol, tra la scorsa stagione e quella attuale.