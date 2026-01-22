La società rossoblù: «La critica costruttiva è parte integrante della vita sportiva e viene accolta come stimolo a migliorare»

Il Cosenza Calcio in una nota sente il bisogno di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione su alcune scelte societarie e sul rapporto con la città e la provincia.

La società spiega che «il Cosenza Calcio ritiene necessario ribadire, con chiarezza ma senza spirito polemico, che la Società è chiamata ogni giorno a operare scelte gestionali, organizzative ed economiche complesse, nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di garantire continuità, stabilità e sostenibilità nel calcio professionistico che oggi, come non mai, attraversa un periodo storico di preoccupante crisi».

Nel documento viene inoltre precisato che le decisioni adottate nel tempo, comprese quelle riguardanti dirigenti, collaboratori e dipendenti, rientrano in un quadro del tutto fisiologico: «Le decisioni assunte nel tempo, comprese quelle relative ai rapporti professionali con dirigenti, collaboratori e dipendenti, rientrano in dinamiche aziendali fisiologiche, naturali e del tutto normali, che non intaccano il rispetto umano e professionale verso chi ha contribuito al percorso del Club».

Inoltre, «la Società respinge ogni rappresentazione che la descriva come distante dalla città e dall’intera provincia o disinteressata al proprio ruolo sociale» e ribadendo che «la volontà resta quella di mantenere vivo il dialogo, pur nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità e dell’autonomia gestionale e nell’interesse supremo dei tifosi, del territorio e del mondo sportivo».

Ed ancora: «La critica costruttiva è parte integrante della vita sportiva e viene accolta come stimolo a migliorare; ciò che la Società auspica è che il confronto possa avvenire sempre in un clima di rispetto reciproco, nell’interesse comune dei colori rossoblù e dell’immagine di Cosenza e della sua provincia, nella piena onestà intellettuale e morale e senza tentativi di ingerenze».

In chiusura, «il Club continuerà a lavorare con serietà, equilibrio e senso di responsabilità, con l’obiettivo di onorare la maglia, la storia e la passione di una piazza che merita attenzione e rispetto», sottolineando come la stagione in corso veda «un Cosenza Calcio unito ed impegnato a raggiungere un importante risultato sportivo, all’insegna della competitività e del sano agonismo».