Il centrocampista classe 2004 arriva da svincolato dopo l’esperienza a Carpi. Contratto fino al 2027, sarà subito a disposizione di mister Buscè

Il Cosenza Calcio ha annunciato l’arrivo di Nicolò Contiliano, centrocampista classe 2004, che approda in rossoblù da svincolato.

Nato a Trapani il 6 agosto 2004, Contiliano è cresciuto nel settore giovanile della Spal, con cui ha esordito in Serie C, prima di trasferirsi al Carpi, dove ha disputato l’ultima stagione.

Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2027 e sarà da subito a disposizione di mister Buscè per la nuova stagione di Serie C.

Con questo innesto, la società prosegue nel percorso di rafforzamento della rosa puntando su giovani di prospettiva e qualità.