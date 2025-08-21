Per Antonio Ferrara arriva anche l’ufficialità. Il difensore, ex Benevento e Taranto tra le altre, ha firmato con il Cosenza ed è subito a disposizione di mister Buscè.

Il comunicato del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Benevento i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Ferrara. Il difensore, nato a Vallo della Lucania il 3 marzo del 1999, ha giocato con i sanniti nell'ultima stagione di Serie C.

In carriera ha vestito le maglie anche di Agropoli, Caronnese e Taranto, tra Serie D e Serie C. Ferrara, che si trasferisce a Cosenza in prestito con diritto di riscatto a favore dei lupi, sarà da subito a disposizione di mister Buscè.