Il Cosenza ha trovato l’accordo con Alessandro Caporale. Il difensore classe 1995, arrivato in rossoblù nell’estate del 2024, è pronto a legarsi al club di Via Conforti fino al 2027 con un’opzione di prolungamento per un altro anno.

Ottimo rendimento

Quest’inizio di stagione ha permesso a Caporale di esprimersi alla grandissima in mezzo alla difesa rossoblù. Il centrale mancino si è esaltato in coppia con Dametto e, nelle ultime partite, con Dalle Mura. Solo una partita finora saltata per un po’ di turnover a Potenza contro il Sorrento. Per il resto Caporale non è mai stato messo in discussione da Buscè, avendo così la possibilità di cancellare le incertezze viste nella passata stagione in Serie B, quando per il difensore non era certo stata un’annata indimenticabile. Tra l’altro, in considerazione dell’età del calciatore, che ha compiuto 30 anni da poco, il prolungamento con il Cosenza, fortemente voluto da Guarascio, potrebbe essere l’ultimo contratto importante della carriera. Insomma, si attende l’annuncio ufficiale, ma a quanto pare il futuro sarà ancora in rossoblù per Alessandro Caporale. Ma da quel che trapela dalla stanza dei bottoni dei vertici rossoblù, quello del difensore potrebbe non essere l’unico prolungamento di un calciatore importante in questi giorni.