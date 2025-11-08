Le scelte dei due allenatori nella sfida odierna che si giocherà allo stadio “San Vito-Marulla”. Storico gemellaggio tra le due tifoserie
Cosenza e Casarano sono pronte per scendere in campo allo stadio “San Vito-Marulla” per la sfida di campionato valevole per il girone C della serie C. Il Cosenza è reduce dal pari esterno contro l’Altamura, mentre il Casarano deve riscattare la sconfitta interna contro il Monopoli. Ecco le scelte dei due allenatori:
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Cannavò, D’Orazio, Contiliano, Achour, Rocco, Mazzulla. All.: Buscè
CASARANO (3-4-1-2): Bacchin; Celiento, Lulic, Gega; Gyamfi, D’Alena, Logoluso, Pinto; Ferrara; Malcore, Chiricò. In panchina: Pucci, Chiorra, Palumbo, Milicevic, Maiello, Perez, Guastamacchia, Barone, Malagnino, Cerbone, Cajazzo, Di Dio, Zanaboni. All.: Di Bari
ARBITRO: Vingo di Pisa
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: 2-1. Recupero
16:46
Bacchin due miracoli in un'azione
Il portiere Bacchin compie due super parate: prima su Ricciardi, poi su Florenzi. Il risultato rimane fermo sullo zero a zero.
16:42
Vettorel salva su Chiricò
Al 12' Vettorel si supera sul tiro ravvicinato di Chiricò, il quale sfrutta un errore di Ferrara calciando a botta sicura in porta. Il portiere silano si ripete poco dopo su un tiro dalla distanza.
16:37
Mazzocchi ci prova
Mazzocchi ci prova da fuori area, Bacchin devia in angolo
16:34
Il Casarano risponde
Il Casarano non sta a guardare e risponde con un tiro di Pinto, deviato in angolo dal portiere Vettorel. Partita vivace sin dai primi minuti di gioco.
16:32
Subito Ricciardi
Cosenza immediatamente pericoloso in attacco con uno schema sviluppato da calcio d'angolo. Al tiro va Ricciardi che impegna il portiere del Casarano.
16:31
Partiti!
Iniziata allo stadio "Marulla" di Cosenza la sfida tra i rossoblù silani e il Casarano di Vito Di Bari, ex giocatore dei Lupi della Sila, nelle due stagioni in Prima divisione.