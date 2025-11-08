Cosenza e Casarano sono pronte per scendere in campo allo stadio “San Vito-Marulla” per la sfida di campionato valevole per il girone C della serie C. Il Cosenza è reduce dal pari esterno contro l’Altamura, mentre il Casarano deve riscattare la sconfitta interna contro il Monopoli. Ecco le scelte dei due allenatori:



COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Cannavò, D’Orazio, Contiliano, Achour, Rocco, Mazzulla. All.: Buscè

CASARANO (3-4-1-2): Bacchin; Celiento, Lulic, Gega; Gyamfi, D’Alena, Logoluso, Pinto; Ferrara; Malcore, Chiricò. In panchina: Pucci, Chiorra, Palumbo, Milicevic, Maiello, Perez, Guastamacchia, Barone, Malagnino, Cerbone, Cajazzo, Di Dio, Zanaboni. All.: Di Bari

ARBITRO: Vingo di Pisa

MARCATORI:

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: 2-1. Recupero

Bacchin due miracoli in un'azione Il portiere Bacchin compie due super parate: prima su Ricciardi, poi su Florenzi. Il risultato rimane fermo sullo zero a zero. Vettorel salva su Chiricò Al 12' Vettorel si supera sul tiro ravvicinato di Chiricò, il quale sfrutta un errore di Ferrara calciando a botta sicura in porta. Il portiere silano si ripete poco dopo su un tiro dalla distanza. Mazzocchi ci prova Mazzocchi ci prova da fuori area, Bacchin devia in angolo Il Casarano risponde Il Casarano non sta a guardare e risponde con un tiro di Pinto, deviato in angolo dal portiere Vettorel. Partita vivace sin dai primi minuti di gioco. Subito Ricciardi Cosenza immediatamente pericoloso in attacco con uno schema sviluppato da calcio d'angolo. Al tiro va Ricciardi che impegna il portiere del Casarano. Partiti! Iniziata allo stadio "Marulla" di Cosenza la sfida tra i rossoblù silani e il Casarano di Vito Di Bari, ex giocatore dei Lupi della Sila, nelle due stagioni in Prima divisione.