Il Cosenza torna a vincere con l’ennesima goleada casalinga contro il malcapitato Casarano. Vettorel è decisivo nel primo tempo, Ferrara soffre un po’. A centrocampo Kouan è il migliore in campo dei lupi. In attacco buona prova di tutti i calciatori rossoblù.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 7

Risponde con una bella prestazione alle critiche della settimana scorsa. Tante buone respinta ed una parata salva risultato su Chiricò, sullo 0-0, a metà primo tempo.

CIMINO: VOTO 6

Gioca una gara ordinata e senza eccessi. Forse avrebbe potuto spingere di più.

DAMETTO: VOTO 6

Qualche errore di troppo in impostazione. Non va in affanno quando il Casarano attacca con 4 uomini.

CAPORALE: VOTO 6,5

Prova molto solida. Vince il duello con Malcore. Se la cava anche quando lo punta Chiricò in velocità.

FERRARA: VOTO 6

Deve almeno una cena a Vettorel: un suo svarione libera clamorosamente Chiricò nel primo tempo. Soffre nei duelli con il 10 dei pugliesi. Si riprende con il passare dei minuti. Meglio in fase di impostazione.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 8

Ormai le sue buone prestazioni non sorprendono più. Anche stasera conferma il suo ottimo stato di forma. Recupera tanti palloni, si propone in attacco, va vicino anche al gol con un paio di tiri da fuori area e per non farsi mancare nulla, prima fa l’assist a Ricciardi per il 2-0 e poi sradica la palla ad un difensore del Casarano sul gol di Cannavò. E’ il migliore dei lupi.

LANGELLA: VOTO 6

Centralmente ha pochi spazi e quindi svaria molto per il campo in modo da dare sempre una soluzione ai suoi compagni di squadra. Non è sempre preciso come in altre occasioni.

GARRITANO: VOTO 6,5

Da un suo recupero palla nasce il gol del vantaggio del Cosenza. E’ sempre nella posizione giusta ma alterna buonissime cose nell’ultimo passaggio: mette davanti la porta anche Florenzi, ma un paio di volte sbaglia le misure.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 7,5

Nel primo tempo fa le prove generale e quasi spacca la traversa, nella ripresa si mette in proprio e segna il gol della sicurezza: il suo sesto in campionato. Con lui in campo è tutto un’altro Cosenza.

MAZZOCCHI: VOTO 6,5

Bacchin gli nega il gol con un grande intervento nel primo tempo. Poi dà sempre sensazione di grande pericolosità ed è utilissimo alla squadra visto che i difensori ospiti non lo anticipano mai.

FLORENZI: VOTO 6,5

Propizia l’autogol di D’Alena dopo essere andato vicinissimo al gol almeno in due occasioni. Pimpante e sgusciante. Prestazione ok.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 7

Si affida ai migliori e non sbaglia. Alcune giocate sono spumeggianti, come quella del gol di Ricciardi. Passa a 5 dietro per blindare il risultato nel momento di massima spinta del Casarano: la scelta è vincente. Ora toccherà iniziare a vincere anche le partite sporche per il definitivo salto di qualità.

SUBENTRATI

ACHOUR: VOTO 7,5

Prima l’assist e poi il gol, splendido, in poco più di 20 minuti. Cos’altro chiedere ad un subentrato?

CONTILIANO: VOTO 6

Mette ordine e corser in mezzo al campo.

DALLE MURA: VOTO 6

Con il suo ingresso il Cosenza non rischia più nulla. Bravo a raddoppiare sempre su Chiricò.

CANNAVO’: VOTO 7

Firma il suo secondo gol in campionato con una bella percussione centrale.

D’ORAZIO: SV