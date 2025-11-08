Sono 22 i convocati da mister Antonio Buscè per la partita di oggi contro il Casarano e valevole per la 13^ giornata di campionato
E’ il giorno di Cosenza-Casarano. Alle 17,30 le due squadre rossoblù si ritroveranno di fronte l’una contro l’altra a 27 anni di distanza dall’ultima volta. Nel Cosenza non ci sarà Beretta per un problemino muscolare, come spiegato da Buscè in conferenza stampa, mentre sono reduci da una settimana non al 100% Cimino, Florenzi, Langella, D’Orazio e Mazzocchi, debilitati dall’influenza e che non hanno svolto tutti gli allenamenti con il resto dei compagni.
La probabile formazione
Per quel che riguarda la formazione, nell’ormai consueto 4-3-3 dei rossoblù, il portiere sarà ancora una volta Vettorel. In difesa Cimino sulla destra, mentre a sinistra dovrebbe toccare nuovamente a Ferrara. In mezzo alla difesa solita coppia formata da Dametto e Caporale. In mezzo al campo i soliti Kouan, Langella e Garritano. In prima linea rientrerà Ricciardi. In mezzo all’attacco Mazzocchi, mentre a sinistra ci sarà quasi certamente Florenzi.
I convocati del Cosenza
PORTIERI
22 Vettorel
1 Pompei
DIFENSORI
2 Cimino
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D’Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
33 Ferrara
CENTROCAMPISTI
4 Begheldo
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
28 Kouan
34 Florenzi
71 Mazzulla
77 Langella
ATTACCANTI
23 Achour
30 Mazzocchi