Sono 22 i convocati da mister Antonio Buscè per la partita di oggi contro il Casarano e valevole per la 13^ giornata di campionato

E’ il giorno di Cosenza-Casarano. Alle 17,30 le due squadre rossoblù si ritroveranno di fronte l’una contro l’altra a 27 anni di distanza dall’ultima volta. Nel Cosenza non ci sarà Beretta per un problemino muscolare, come spiegato da Buscè in conferenza stampa, mentre sono reduci da una settimana non al 100% Cimino, Florenzi, Langella, D’Orazio e Mazzocchi, debilitati dall’influenza e che non hanno svolto tutti gli allenamenti con il resto dei compagni.

La probabile formazione

Per quel che riguarda la formazione, nell’ormai consueto 4-3-3 dei rossoblù, il portiere sarà ancora una volta Vettorel. In difesa Cimino sulla destra, mentre a sinistra dovrebbe toccare nuovamente a Ferrara. In mezzo alla difesa solita coppia formata da Dametto e Caporale. In mezzo al campo i soliti Kouan, Langella e Garritano. In prima linea rientrerà Ricciardi. In mezzo all’attacco Mazzocchi, mentre a sinistra ci sarà quasi certamente Florenzi.

I convocati del Cosenza

PORTIERI

22 Vettorel

1 Pompei

DIFENSORI

2 Cimino

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D’Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

33 Ferrara

CENTROCAMPISTI

4 Begheldo

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

28 Kouan

34 Florenzi

71 Mazzulla

77 Langella

ATTACCANTI

23 Achour

30 Mazzocchi