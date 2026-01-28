Il gemellaggio tra i tifosi di Cosenza e Casertana risale al 1985. Storici gli episodi di quell’anno e del 1992 quando i casertani arrivarono in 400 al “San Vito” e le due tifoserie sfilarono insieme

Il gemellaggio tra le tifoserie di Cosenza e Casertana nasce ufficialmente nel novembre del 1985, ma affonda le sue radici pochi mesi prima, nel luglio di quello stesso anno, quando a Fuscaldo si tenne il primo raduno nazionale degli ultras, promosso da padre Fedele Bisceglia. In quell’occasione le due curve si incontrarono e iniziarono un dialogo che avrebbe portato, sotto il diluvio dello stadio Pinto, al gesto storico dei Fedayn Bronx che si schierarono a fianco dei cosentini per difendere i loro striscioni, dando vita a un legame che andava oltre il calcio.

Momento memorabile fu anche la stagione 1991/1992, con la Casertana appena promossa in Serie B che si presentò al San Vito con 400 tifosi al seguito: il giro di campo con i bandieroni tra gli applausi di tutto lo stadio suggellò la forza di un’amicizia ormai consolidata.

Negli anni, nonostante i percorsi sportivi divergenti e le difficoltà societarie di entrambe le squadre, il legame non si è mai spezzato: dalle trasferte congiunte nei campionati minori alle invasioni pacifiche in città, dai pranzi condivisi ai cori di sostegno reciproco. Memorabile la doppia sfida del 2007-2008, con le tifoserie a festeggiare insieme la promozione del Cosenza, così come i tanti striscioni ed i tanti cori che le due tifoserie si sono dedicate a vicenda.

Uno su tutti il famoso “Caserta e Cosenza nessuna differenza”. Domenica pomeriggio, Cosenza e Casertana torneranno ad affrontarsi al “Marulla”, dopo la gara dell’andata al “Pinto”. La festa però, sarà fuori dalle mura dello stadio cosentino, visto che i tifosi del Cosenza non saranno ancora una volta della partita. Le due tifoserie si incontreranno per rinnovare la loro amicizia ormai più che quarantennale.