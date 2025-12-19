Il Cosenza trova una vittoria preziosissima alla fine di 90 minuti sofferti contro la Cavese. In difesa i lupi soffrono a sinistra, Cannavò gioca una buona gara. In mezzo al campo decisivi Langella e Kouan con gol e prestazione. In avanti male Beretta, finalmente ok la prova di Florenzi.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6,5

Attento su Amerighi. Poi non deve compiere grandi interventi ma mostra comunque sempre grande sicurezza. Orlandi lo fulmina sul gol cavese.

CANNAVO’: VOTO 6,5

Sempre più a suo agio nel suo nuovo ruolo. Spinge con continuità. Stravince il duello con Macchi, un po’ più in difficoltà contro Diarrassouba.

DAMETTO: VOTO 6

Sfida molto rude con Sorrentino nel quale comunque non si tira mai indietro. Rimedia con l’esperienza quando non ci arriva ed in qualche modo se la cava sempre.

CAPORALE: VOTO 6

Dalla sua parte sbarra la strada agli attacchi della Cavese. Nel secondo tempo però, quando Orlando si allarga dalla sua parte, non è sempre preciso come al solito.

D’ORAZIO: VOTO 5

I pericoli per il Cosenza arrivano per lo più dalla sua parte. Amerighi è un cliente molto scomodo che lo mette sovente in difficoltà. Troppo distante da Orlando in occasione del gol ospite. Molto meglio in avanti dove regala un cioccolatino non sfruttato da Achour.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 7

Quinto gol in campionato, anche se la complicità di Boffelli è enorme. La gioia personale è la ciliegina sulla torta di una partita molto intensa.

LANGELLA: VOTO 7,5

Partita illuminante nella quale torna anche a segnare con un gran bel diagonale. Guida in maniera sempre molto lucida la manovra del Cosenza, accelerando e frenando a suo piacimento. Nel finale molto presente anche nella propria area a difendere la vittoria.

GARRITANO: VOTO 5,5

Qualche spunto estemporaneo. Non gioca una gara trascendentale pur non lesinando mai impegno.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 7

La speranza è che il suo infortunio non sia nulla di grave. Sono suoi gli assist per entrambi i gol del Cosenza. Quando ha spazio i difensori ospiti non lo prendono mai.

BERETTA: VOTO 5

Thiago Cionek se lo mangia. Non vede palla nei 45 minuti nei quali rimane in campo.

FLORENZI: VOTO 6,5

E’ molto pimpante. Da un suo spunto personale nasce l’azione che porta al gol di Langella. Si spegne con il passare dei minuti ma tiene comunque botta fino alla fine e chiude con la fascia di capitano al braccio.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6,5

Le scelte scontate non limitano la buona prestazione della sua squadra che approccia alla grande il match, tiene a bada la Cavese a fine primo tempo e segna al momento giusto nella ripresa. Forse l’errore è quello di aver considerato chiusa la partita troppo presto ed il finale è in sofferenza. Fa di necessità virtù e chiude con Contiliano terzino sinistro e Cannavò terzino destro: rispettivamente un centrocampista centrale ed un esterno d’attacco. Dategli i rinforzi che chiede e si giocherà il campionato fino alla fine. Sperando che non arrivino cattive notizie da Ricciardi uscito malconcio.

SUBENTRATI

ACHOUR: VOTO 5,5

Si dà un gran da fare ma ha il demerito di fallire il gol del 3-0 a 2 metri dalla linea avversaria che avrebbe evitato la sofferenza finale.

DALLE MURA: VOTO 5,5

Il suo ingresso in campo dovrebbe blindare il match, in realtà la Cavese con il nuovo assetto del Cosenza trova spazio, gol e potenziali occasioni.

CONTILIANO: VOTO 6

Fa sue e giù dalla difesa in attacco e chiude da terzino sinistro. Utile.

CONTIERO: SV