Il calciatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. La sua stagione è praticamente finita, è il secondo problema uguale in stagione dopo Kourfalidis

Grosso problema per il Cosenza Calcio. Il difensore Baldovino Cimino ha infatti subito un serio infortunio, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si tratta del secondo problema uguale in stagione dopo quello di Kourfalidis.

Stagione finita per Cimino

Un problema serissimo che lo terrà ai box per il resto della stagione. Finora Cimino è stato autore di un’ottima prima parte con i colori rossoblù, prendendosi la titolarità nel ruolo di terzino destro della formazione di Buscè. Tredici le presenze collezionate, impreziosite dal suo primo gol in carriera, quello segnato a Potenza contro il Sorrento. Ora per rivederlo in campo ci vorrà la prossima stagione.

Il comunicato del club

«Il Cosenza Calcio comunica che il calciatore Baldovino Cimino, classe 2004, si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali in seguito ad un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato purtroppo la lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico, dopo il quale inizierà il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario rossoblù. A Baldovino va il sostegno e l’abbraccio di tutto il Cosenza Calcio, con l’augurio di un pronto e completo recupero» la nota del club.