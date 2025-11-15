Oggi pomeriggio il Cosenza scende in campo al “Francioni” per affrontare il Latina. La gara sarà valida per la 14^ giornata di campionato. Tra le fila della formazione rossoblù sono diverse le assenze. Cimino infatti ha finito il campionato per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il classe 2004 fa il paio con Kourfalidis che ha subìto lo stesso infortunio ad agosto. Out anche i lungodegenti ormai Novello, Arioli e Begheldo.

La probabile formazione

Per quel che riguarda la formazione, nel soltio 4-3-3 di Buscè, in porta, come sempre, ci sarà Vettorel. Per quel che rigurda la difesa, appurato che al centro ci saranno i rodati Dametto e Caporale, nonostante il primo non sia al meglio, c’è da capire cosa farà l’allenatore del Cosenza sulla destra. Le opzioni sono due. L’arretramento di Ricciardi priverebbe la squadra della sua arma migliore. E quindi ecco che sta salendo sempre di più nelle ultime ore la candidatura di Ferrara terzino destro, con l’inserimento dall’altra parte di capitan D’Orazio. La soluzione si è già vista negli ultimi minuti della scorsa gara, allorquando con l’ingresso di quest’ultimo al posto dello sfortunato Cimino, è stato lo stesso Ferrara a spostarsi a destra. In mezzo al campo i collaudati Kouan, Langella e Garritano. In prima linea Mazzocchi al centro, Florenzi a sinistra, mentre a destra Ricciardi. Ma in caso l’esterno romano partisse da una posizione più arretrata, allora ecco che potrebbe esserci spazio per uno tra Cannavò ed Achour.

L’elenco dei 21 convocati del Cosenza

Portieri:

22 Vettorel, 1 Pompei, 12 Le Rose

Difensori:

6 Dalle Mura, 11 D’Orazio, 16 Ricciardi, 17 Caporale, 26 Dametto, 32 Rocco, 33 Ferrara

Centrocampisti:

5 Contiero, 7 Cannavò, 10 Garritano, 19 Contiliano, 28 Kouan, 34 Florenzi, 71 Mazzulla, 77 Langella

Attaccanti:

9 Beretta, 23 Achour, 30 Mazzocchi