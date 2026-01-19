La società rossoblù ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione per ricordare il presidente della Fiorentina, imprenditore calabrese e simbolo di legame con il territorio
Il Cosenza scenderà in campo con il lutto al braccio nella gara contro il Crotone, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C, in programma questa sera al “San Vito – Marulla”.
La richiesta ufficiale avanzata dal club rossoblù è stata motivata dalla volontà di rendere omaggio a Rocco Commisso, presidente della ACF Fiorentina, scomparso nelle scorse ore.
Un gesto carico di significato non solo sportivo ma anche umano e identitario. Commisso, infatti, viene ricordato come imprenditore calabrese di successo, profondamente legato alla sua terra d’origine e capace di rappresentarla nel mondo con orgoglio e visione.