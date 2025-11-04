L’ex Messina si è allenato fino alla fine della settimana scorsa con i rossoblù di Buscè ma per ora l’affare non si farà

Tre giorni di allenamento non hanno convinto il Cosenza a tesserare il centrocampista Lamine Fofana. Il classe 1998 è stato in prova con la squadra fino a venerdì, ma per il momento i rossoblù hanno preferito non affondare il colpo e il calciatore, da quel che trapela, avrebbe già salutato tutti e lasciato la città.

Una carriera in Italia

Il centrocampista originario della Costa D’Avorio ha giocato in tutta la sua carriera sempre e solo in Italia, rimanendo svincolato dallo scorso 1 luglio dopo la fine del suo contratto con l’Arzignano Valchiampo in Serie C. Prima per lui annate con Triestina, Messina, Carpi e Fermana. Con molta probabilità ormai, la sua prossima avventura italiana non sarà quella di Cosenza.