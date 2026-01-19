Le pagelle dei calciatori del Cosenza alla fine della partita giocata questa sera contro il Crotone è finita con il risultato di 0-2

Il Cosenza gioca la partita più brutta dell'anno e cede nettamente nel derby contro il Crotone. Tra le fila dei calciatori rossoblù, non si salva praticamente nessuno. Con picchi di insufficienza inaspettati da parte di tanti.

DIFESA



VETTOREL: VOTO 5

In ritardo sul gol di Di Pasquale. Compie comunque tante parate importanti che evitano passività più pesanti al Cosenza.

CIOTTI: VOTO 4

Non si oppone alcuna resistenza a chiunque lo provi a saltare e né si vede mai in fase offensiva. Partita horror.

DAMETTO: VOTO 5

Gli avversari gli arrivano da tutte le parti e lui non sa chi prendere prima. Attaccato in campo aperto va ovviamente in difficoltà.

CAPORALE: VOTO 5

Gomez svaria molto e non gli dà punti di riferimento. Stranamente molto nervoso. Non riesce a tappare i buchi sulla sinistra.

D'ORAZIO: VOTO 4,5

Di Pasquale gli sfugge alle spalle in occasione del primo gol. Piovanello lo manda in bambola ogni volta che lo punta. Resta negli spogliatoi a fine primo tempo.

CENTROCAMPO

GARRITANO: VOTO 5

Partenza incoraggiante. Si spegne molto presto. I centrocampisti del Crotone vanno al doppio della sua velocità.

LANGELLA: VOTO 4,5

Perde il duello con Vinicius. Gli attaccanti del Crotone si sacrificano per provare a schermarlo. Quando ha palla non riesce a farla girare come dovrebbe.

CONTILIANO: VOTO 5

A centrocampo non ha sussulti. Si sacrifica da terzino sinistro ma sul raddoppio crotonese non è in zona.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 5

Servito poco e male. Svaria per provare a toccare qualche pallone. La difesa del Crotone riesce a capirne prima le intenzioni.

EMMAUSSO: VOTO 4

Si aggira un fantasma sul terreno del “San Vito – Marulla”. Quarantacinque minuti di nulla. Prova ectoplasmatica.

CANNAVO': VOTO 6

L'unico a provare qualche iniziativa interessante sia nel primo tempo che nella ripresa. Nel finale torna a fare il terzino per limitare Zunno.

ALLENATORE



BUSCE': VOTO 4,5

Partita troppo brutta per essere vera. Restano tante perplessità per l'atteggiamento, ma anche per gli errori, dei suoi calciatori, ma anche lui stasera ha le sue colpe visto che non riesce a trovare un'alternativa valida all'assenza di Kouan schierando un centrocampo senza incontristi che fa una fatica immane.

SUBENTRATI