Cosenza e Crotone sono pronte a scendere in campo allo stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza per l’incontro valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C. Le due squadre sono reduci da risultati opposti. I Lupi della Sila nell’ultimo turno hanno portato a casa un ottimo punto dalla trasferta di Salerno, mentre i pitagorici hanno perso in casa contro il Team Altamura. Entrambe vogliono vincere per rilanciarsi in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali.



COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ciotti, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Contiliano; Ricciardi, Emmausso, Cannavò. In panchina: Pompei, Le Rose, Contiero, Beretta, Ragone, Achour, Ba, Rocco, Ferrara, Mazzulla. All.: Buscè

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Gallo, Sandri; Zunno, Gomez, Piovanello. In panchina: Martino, Sala, Leo, Stronati, Energe, Marazzotti, Guerra, Maggio, Calvano, Perlingieri, Novella, Cocetta, Bruno. All.: Longo

ARBITRO: Leone di Barletta

MARCATORI: 32’ pt Di Pasquale

NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, originario di Marina di Gioiosa Jonica. Spettatori: presenti un centinaio di tifosi provenienti da Crotone. Espulsi: Ammoniti: Caporale e Ciotti (CO), Piovanello (CR). Angoli: 0-2. Recupero: 4’ pt

Cosenza e Crotone durante la fase di riscaldamento