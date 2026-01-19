Ecco le formazioni delle due squadre che scenderanno in campo allo stadio “San Vito-Marulla” per l’incontro valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C
L'arbitro Leone di Barletta convalida il gol realizzato dal difensore del Crotone, Di Pasquale
Cosenza e Crotone sono pronte a scendere in campo allo stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza per l’incontro valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C. Le due squadre sono reduci da risultati opposti. I Lupi della Sila nell’ultimo turno hanno portato a casa un ottimo punto dalla trasferta di Salerno, mentre i pitagorici hanno perso in casa contro il Team Altamura. Entrambe vogliono vincere per rilanciarsi in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali.
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ciotti, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Contiliano; Ricciardi, Emmausso, Cannavò. In panchina: Pompei, Le Rose, Contiero, Beretta, Ragone, Achour, Ba, Rocco, Ferrara, Mazzulla. All.: Buscè
CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Gallo, Sandri; Zunno, Gomez, Piovanello. In panchina: Martino, Sala, Leo, Stronati, Energe, Marazzotti, Guerra, Maggio, Calvano, Perlingieri, Novella, Cocetta, Bruno. All.: Longo
ARBITRO: Leone di Barletta
MARCATORI: 32’ pt Di Pasquale
NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, originario di Marina di Gioiosa Jonica. Spettatori: presenti un centinaio di tifosi provenienti da Crotone. Espulsi: Ammoniti: Caporale e Ciotti (CO), Piovanello (CR). Angoli: 0-2. Recupero: 4’ pt
20:07
Gol concesso al Crotone dopo controllo all'FVS
Dopo la revisione FVS, l'arbitro Leone concede il gol al Crotone. Di Pasquale è tenuto in gioco da D'Orazio. Pitagorici avanti al "San Vito-Marulla".
20:06
Gol annullato al Crotone
Crotone in gol ma l'arbitro annulla la rete per la posizione irregolare di Di Pasquale, pescato in fuorigioco.
20:04
Gomez spaventa i Lupi
Gomez, attaccante del Crotone, esplode un destro da almeno 30 metri. Il portiere del Cosenza Vettorel devia la palla in angolo, distendendosi sul fianco destro
20:02
Crotone intraprendente
Gallo su assist centrale di Gomez ottiene un calcio d'angolo dopo la respinta della difesa silana.
19:58
Cargnelutti pericoloso di testa
Il difensore del Crotone Cargnelutti, finito nel mirino del Cosenza, si rende pericoloso con un colpo di testa finito di poco a lato.
19:49
Fase di studio
Il Crotone cerca di fare la partita e il Cosenza prova a colpire in contropiede con le ali esterne offensive, Ricciardi e Cannavò, pronte a sostenere l'attaccante Emmausso, alla sua terza presenza con la maglia rossoblù
19:03
La formazione del Cosenza
Il tecnico del Cosenza calcio, Antonio Buscè schiera il 4-3-3 con interpreti diversi rispetto alla sfida di lunedì scorso contro la Salernitana. In difesa tutto confermato, mentre la novità di rilievo è a centrocampo dove, causa squalifica di Kouan, giocherà dal primo minuto Contiliano. Garritano agirà sul centrodestra. In attacco Ricciardi-Emmausso-Cannavò.