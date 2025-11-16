Il difensore ha ritrovato una maglia da titolare ed è stato uno dei migliori nel successo di ieri sul campo del Latina

Il Cosenza ha da ieri un titolare in più. Christian Dalle Mura infatti ha sfoderato una prestazione di gran livello al centro della difesa rossoblù, nell’importantissimo successo del “Francioni” contro il Latina.

Poca fiducia

Finora per il classe 2002 c’erano state pochissime chance. In campionato infatti è arrivata ieri la sua terza titolarità in 14 giornate dopo Monopoli e Sorrento. La febbre di Dametto ha spinto Buscè a ridare fiducia al centrale toscano che ha risposto con una partita importante. Il difensore ha spiccato per efficacia ma anche qualità, mettendo la museruola all’ex Parigi. Insomma un calciatore ritrovato nonostante la tanta panchina e la consapevolezza che d’ora in poi Buscè potrà contare su un titolare in più.