Turno intenso quello che si concluderà stasera con le sfide tra Crotone e Casarano e quella tra Foggia e Monopoli. In vetta alla classifica, con 38 punti, il Catania infatti non è più solo. Il Benevento, sempre vittorioso dopo la batosta di Cosenza, aggancia in vetta gli etnei dopo il roboante 4-0 al Giugliano, proprio mentre i siciliani, invece, si fanno bloccare sull’1-1 dal Potenza.

Cosenza sempre a -5

Dietro alle due battistrada si rifà sotto la Salernitana. I granata sono riusciti a spuntarla sul Picerno in pieno recupero, cogliendo così i 3 punti. Ora la classifica dice 35. Due in più del Cosenza, solitario al 4° posto e tallonato a -1 dalla Casertana a quota 32. Il pareggio di Trapani dei rossoblù, permette loro di mantenere inalterato il distacco dalla vetta, sempre distante 5 punti, ma il Cosenza è sceso dal 3° al 4° posto in classifica. Più staccate le altre. Chi vince tra Crotone e Casarano stasera, rispettivamente 25 e 24 punti, si prende il 6° posto.