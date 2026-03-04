Nemmeno il tempo di mettersi alle spalle la gara contro il Sorrento che è già tempo di pensare alla prossima gara per il Cosenza. Domani infatti i rossoblù saranno di scena al “Viviani” di Potenza per la partita contro i lucani, valida per la 30^ giornata di campionato. E non finisce qui, perché poi, domenica, sarà la volta della 31^ per Cosenza-Team Altamura.

Dosare le forze

Antonio Buscè lo ha detto anche in conferenza stampa. In questi ciclo di gare ravvicinate, si proverà a dosare le forze, per dov’è possibile.Ed allora ecco che chi nelle ultime settimane ha giocato meno, spera in una chance domani sera. In difesa D’Orazio non gioca da titolare dalla disastrosa trasferta di Giugliano del 7 febbraio. Nelle ultime 3, considerando la squalifica col Siracusa, ha giocato solo per 10 minuti contro l’Audace Cerignola. Si candida per una tornare tra i primi 11. Da capire se al centro, in caso di difesa a 3, o nel suo ruolo naturale di terzino. A centrocampo una titolarità l’ha ritrovata domenica Garritano. Ancora una volta però non ha convinto. L’unico intoccabile resta Langella, che ci sarà anche a Potenza. Potrebbe rifiatare Palmieri con il rilancio di Ba e Contiliano. Occhio però a Contiero. Finora ha avuto pochissimo minutaggio, ma Buscè lo stima. In attacco Emmausso e Beretta sono in fiducia dopo la buona prova ed i gol di domenica. Per la terza maglia prevista staffetta tra Florenzi e Baez, che cerca minuti per ritrovare la forma migliore. Ci sarà ancora da attendere per Achour, che nonostante un’ottima media gol, non ha mai avuto la fiducia piena.