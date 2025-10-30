Il terzino ex Benevento è uscito per un infortunio muscolare contro il Potenza e sarà out anche ad Altamura. Il greco inizierà presto ad aumentare l’intensità del lavoro dopo la rottura del crociato

Il Cosenza dovrà rinunciare ad Antonio Ferrara per la partita contro il Team Altamura di sabato pomeriggio. Il terzino non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti domenica scorsa contro il Potenza. Spazio dunque ancora a capitan D’Orazio che ritroverà una maglia da titolare dopo due panchine di fila.

Come stanno gli altri infortunati

Per quel che riguarda gli altri indisponibili, in via di risoluzione il problema avuto da Arioli che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane. Resta in dubbio la sua convocazione per sabato. Ci vorrà tempo per rivedere in campo invece Novello che dovrà nuovamente operarsi alla spalla destra dopo più o meno un anno esatto. Infine la situazione di Kourfalidis. Il greco si è rotto i legamenti del ginocchio destro. Ha recuperato la mobilità e sta proseguendo con gli esercizi isotonici e la ginnastica propriocettiva. Nelle prossime settimane sarà introdotto agli esercizi di agilità sul campo: corda, corsa laterale, carioca. Per rivederlo in campo, se tutto andrà per il verso giusto, ci vorrà primavera inoltrata.