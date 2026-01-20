Il giorno dopo fa ancora più male. Il derby perso 0-2 contro il Crotone lascia in eredità un senso diffuso di insoddisfazione e amarezza, che va oltre il risultato. In casa Cosenza è il momento delle riflessioni, con la consapevolezza che serve ricompattarsi, ma anche con l’obbligo di fare i conti con segnali che non possono essere ignorati da mister Buscè.

Numeri allarmanti

La sconfitta nel derby rappresenta il secondo ko consecutivo tra le mura amiche dopo quello col Monopoli, un dato pesante per una squadra che aveva costruito gran parte delle proprie ambizioni sulla solidità casalinga. Ancora più allarmante è il digiuno offensivo: tre partite senza segnare, con una manovra che fatica a trovare ritmo, soluzioni e incisività negli ultimi metri. Senza dimenticare l’apporto praticamente nullo dei nuovi acquisti che finora hanno dato molto poco alla causa. Numeri che spiegano, più di tante parole, perché il Cosenza abbia perso contatto con il vertice della classifica.

Analisi

Il day after non è fatto di processi sommari, ma di analisi lucide. La prestazione contro il Crotone ha evidenziato difficoltà evidenti sul piano del gioco e della personalità. La squadra è apparsa contratta, poco brillante, incapace di accendersi anche nei momenti in cui sarebbe servita una scossa emotiva. Un derby così, per come è stato interpretato, lascia inevitabilmente strascichi. E non è passato inosservato in tribuna che il Presidente Guarascio e tutto il suo codazzo, abbiano lasciato le tribune del “San Vito – Marulla” intorno all’80’, segno tangibile di grande contrarietà anche da parte dei vertici.

Testa al Catania

Il campionato è ancora lungo, ma il margine di errore si è ridotto, anche se ad oggi è praticamente impossibile pensare ad un Cosenza che vada oltre un buon piazzamento playoff, visti anche gli 11 punti dal 1° posto. Il calendario, intanto, non concede pause: all’orizzonte c’è la trasferta sul campo della capolista Catania, un banco di prova durissimo, ma anche un’occasione per dimostrare che il Cosenza è vivo e ha la forza di reagire alle difficoltà. Il derby è ormai alle spalle, ma le sue conseguenze sono tutte da affrontare.