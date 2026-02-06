Sono 22 i convocati per la gara di domani contro il Giugliano: 3 portieri, 8 difensori, 6 centrocampisti e 5 attaccanti
Mister Antonio Buscè ha convocato 22 calciatori in vista della partita contro il Giugliano che si giocherà domani pomeriggio alle ore 14,30. Assenti i lungodegenti Kourfalidis, Mazzocchi, Cimino, Arioli. La buona notizia è il ritorno di Florenzi. Ci sono anche tutti i nuovi convocati che hanno scelto i loro numeri di maglia. Ecco di seguito le loro scelta e l’elenco di tutti i calciatori a disposizione.
I convocati del Cosenza
Portieri
22 Vettorel
1 Pompei
40 Vannucchi
Difensori
3 Moretti
6 Pintus
11 D’Orazio
17 Caporale
26 Dametto
45 Ciotti
Centrocampisti
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
27 Ba
34 Florenzi
37 Palmieri
77 Langella
Attaccanti
9 Beretta
18 Perlingieri
20 Baez
23 Achour
90 Emmausso