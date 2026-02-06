Sono 22 i convocati per la gara di domani contro il Giugliano: 3 portieri, 8 difensori, 6 centrocampisti e 5 attaccanti

Mister Antonio Buscè ha convocato 22 calciatori in vista della partita contro il Giugliano che si giocherà domani pomeriggio alle ore 14,30. Assenti i lungodegenti Kourfalidis, Mazzocchi, Cimino, Arioli. La buona notizia è il ritorno di Florenzi. Ci sono anche tutti i nuovi convocati che hanno scelto i loro numeri di maglia. Ecco di seguito le loro scelta e l’elenco di tutti i calciatori a disposizione.

I convocati del Cosenza

Portieri

22 Vettorel

1 Pompei

40 Vannucchi

Difensori

3 Moretti

6 Pintus

11 D’Orazio

17 Caporale

26 Dametto

45 Ciotti

Centrocampisti

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

27 Ba

34 Florenzi

37 Palmieri

77 Langella

Attaccanti

9 Beretta

18 Perlingieri

20 Baez

23 Achour

90 Emmausso