I rossoblù hanno perso anche ieri sul campo del Catania, salutando le già residue speranze d’alta classifica. Dietro la crisi, tanti numeri negativi
il capitano del Cosenza Tommaso D'Orazio
Ancora un ko per il Cosenza che cede in casa del Catania in una gara nella quale i rossoblù si sono sciolti come neve al sole dopo i primi 45 minuti. Un fatto grave, del quale mister Antonio Buscè dovrà tenere conto. Dietro la crisi rossoblù ci sono anche numeri impietosi. E lo sa anche il ds Roma che ieri sera ha parlato di calciomercato.
Ultimi nel girone di ritorno
Nelle prime 4 giornate del girone di ritorno il Cosenza non ha mai vinto. I lupi hanno raccolto un solo punto, all’ “Arechi” di Salerno, pareggiando per 0-0 e giocando quella sera l’unica gara positiva dell’ultimo periodo. Poi 3 ko contro Monopoli, Crotone e Catania, gli ultimi due consecutivi. Nella classifica del girone di ritorno i rossoblù sarebbero all’ultimo posto in compagnia del Casarano: entrambe hanno ottenuto una X e 3 sconfitte su 4 gare. Il Cosenza non segna da 397 minuti più i recuperi. L’ultimo gol fatto rimane quello di Kouan contro la Cavese, era il minuto 53 della 19^ giornata di campionato. Quella giocata ieri a Catania è stata la 23^: sono passate quasi 4 partite e mezzo.