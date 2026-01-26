Ancora un ko per il Cosenza che cede in casa del Catania in una gara nella quale i rossoblù si sono sciolti come neve al sole dopo i primi 45 minuti. Un fatto grave, del quale mister Antonio Buscè dovrà tenere conto. Dietro la crisi rossoblù ci sono anche numeri impietosi. E lo sa anche il ds Roma che ieri sera ha parlato di calciomercato.

Ultimi nel girone di ritorno

Nelle prime 4 giornate del girone di ritorno il Cosenza non ha mai vinto. I lupi hanno raccolto un solo punto, all’ “Arechi” di Salerno, pareggiando per 0-0 e giocando quella sera l’unica gara positiva dell’ultimo periodo. Poi 3 ko contro Monopoli, Crotone e Catania, gli ultimi due consecutivi. Nella classifica del girone di ritorno i rossoblù sarebbero all’ultimo posto in compagnia del Casarano: entrambe hanno ottenuto una X e 3 sconfitte su 4 gare. Il Cosenza non segna da 397 minuti più i recuperi. L’ultimo gol fatto rimane quello di Kouan contro la Cavese, era il minuto 53 della 19^ giornata di campionato. Quella giocata ieri a Catania è stata la 23^: sono passate quasi 4 partite e mezzo.