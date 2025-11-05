La Lega di Serie C ha reso noto il calendario per le ultime giornate del girone d’andata e per la 1^ di ritorno
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
L'esultanza dei giocatori del Cosenza dopo il primo gol segnato contro il Catania (foto Spina per LaC Network)
La Lega di Serie C ha diramato il calendario di Serie C che vanno dalla 15^ alla 18^ giornata. I lupi giocheranno 3 volte al ‘’San Vito – Marulla’’ e due volte in serale alle 20,30. Dopo l’impegno del 19 dicembre contro la Cavese, i rossoblù saranno fermi per più di due settimane, fino al 5 gennaio quando ospiteranno il Monopoli.
Gli impegni del Cosenza dalla 17^ alla 20^ giornata
17 ª giornata – 7 dicembre 2025
Ccosenza – AZ Picerno: domenica Ore 17.30
18ª giornata –13 dicembre 2025
Trapani – Cosenza: sabato Ore 14.30
19ª giornata – 19 dicembre 2025
Cosenza – Cavese: venerdì Ore 20.30
20ª giornata – 5 gennaio 2026
Cosenza – Monopoli: lunedì Ore 20.30