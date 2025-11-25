Il Cosenza ha centrato domenica la sua terza vittoria di fila e, sulla carta, la possibilità di allungare il filotto sembra davvero concreta. Calendario alla mano infatti, i rossoblù sembrano avere un percorso agevole nelle prossime 4 partite. Ovvero quelle che separano dalla fine del girone d’andata e dalla pausa natalizia.

Si punta alla vetta

I ragazzi di mister Buscè, a due punti dal primo posto, non nascondono le proprie ambizioni. E, considerando anche lo scontro diretto tra Benevento e Salernitana della prossima giornata, potrebbero accorciare ulteriormente. I lupi andranno infatti allo “Zaccheria” di Foggia. Se la vedranno contro i satanelli ultimi in classifica e l’obiettivo non può che essere la vittoria. Ma il percorso da qui alla pausa, come detto, offre degli spunti interessanti, perché subito dopo al “Marulla” arriverà il Picerno, che di punti ne ha solo 2 più del Foggia ed è ad oggi al penultimo posto. Più difficile, decisamente, lo scoglio del 13 dicembre, quando il Cosenza sarà di scena a Trapani, squadra che senza la penalizzazione sarebbe subito dietro le prime 4 della classe. Poi, ultima d’andata, venerdì 19 dicembre, ci sarà la Cavese di nuovo in casa. Insomma, i gesti scaramantici sono consentiti, ma non ci sorprenderemmo se il Cosenza, a fine andata, possa essere ancora più su in classifica.