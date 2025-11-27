La Commissione Straordinaria di Liquidazione di Palazzo dei Bruzi ha deliberato liste carico a margine di una serie di sentenze nelle quali il club è risultato soccombente

Il Comune di Cosenza chiede al Cosenza Calcio di Eugenio Guarascio 578.090,10 euro. L’atto è immediatamente esecutivo. La Commissione Straordinaria di Liquidazione di Palazzo dei Bruzi, infatti, si è riunita ieri per deliberare su un ordine del giorno molto rilevante che coinvolge direttamente la società di calcio cittadina, primo sodalizio sportivo della provincia bruzia. La seduta, ha visto la partecipazione del presidente dott. Francescopaolo Di Menna (in videoconferenza), del dott. Rosario Fusaro e della dott.ssa Adele Sauro. Alla riunione ha preso parte anche la dott.ssa Rosaria Franca Campagna in qualità di verbalizzante.

Durante l’analisi dei punti all’ordine del giorno, la CSL ha esaminato la documentazione trasmessa da Municipia Spa, società incaricata della gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali. La società ha notificato la predisposizione delle liste di carico relative a una serie di sentenze in materia di COSAP/ICP, nelle quali il Cosenza Calcio è risultato soccombente.

Come detto, l’importo complessivo delle liste di carico ammonta a 578.090,10 euro. La Commissione ha quindi autorizzato Municipia Spa all’emissione formale delle liste di carico. Con questa decisione, l’amministrazione dà seguito a quanto anticipato in più occasioni dal sindaco Franz Caruso. Vale a dire di aver terminato la pazienza nei confronti della società presieduta da Guarascio. Cosa emersa chiaramente anche a fine ottobre in occasione dell’assemblea dei tifosi al cinema San Nicola.