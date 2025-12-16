Arriva il comunicato ufficiale della società di Via Conforti tramite le parole del direttore generale: «Prezzo popolare di 10 euro per la Tribuna A»
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Dopo il dietrofront di due settimane fa, quando il Cosenza, quando sembrava ormai tutto fatto, decise di lasciare aperti tutti i settori per la partita contro il Picerno, arriva oggi il comunicato con il quale la società di Via Conforti comunica la chiusura delle due curve dello stadio “San Vito – Marulla”.
Il comunicato del Cosenza Calcio
La decisione arriva tramite le parole del Direttore Generale Salvatore Gualtieri: “ In un rapporto di massima trasparenza e lealtà, siamo costretti a chiudere alcuni settori, tra cui le due curve, al fine di razionalizzare gli spazi dello stadio “San Vito – Marulla”, anche e soprattutto a causa della non presenza dei tifosi e per evitare costi (steward, ecc.) a questo punto ingiustificati. Nel contempo, sarà praticato il prezzo popolare di 10 euro per la tribuna A, in modo da garantire, a tutti, l’accesso allo stadio e la possibilità di sostenere la propria squadra. La nostra speranza è che tale decisione possa essere rivista in caso di ritorno, nelle curve, dei tifosi”.