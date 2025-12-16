Dopo il dietrofront di due settimane fa, quando il Cosenza, quando sembrava ormai tutto fatto, decise di lasciare aperti tutti i settori per la partita contro il Picerno, arriva oggi il comunicato con il quale la società di Via Conforti comunica la chiusura delle due curve dello stadio “San Vito – Marulla”.

Il comunicato del Cosenza Calcio

La decisione arriva tramite le parole del Direttore Generale Salvatore Gualtieri: “ In un rapporto di massima trasparenza e lealtà, siamo costretti a chiudere alcuni settori, tra cui le due curve, al fine di razionalizzare gli spazi dello stadio “San Vito – Marulla”, anche e soprattutto a causa della non presenza dei tifosi e per evitare costi (steward, ecc.) a questo punto ingiustificati. Nel contempo, sarà praticato il prezzo popolare di 10 euro per la tribuna A, in modo da garantire, a tutti, l’accesso allo stadio e la possibilità di sostenere la propria squadra. La nostra speranza è che tale decisione possa essere rivista in caso di ritorno, nelle curve, dei tifosi”.