Matteo Patti, direttore sportivo dell’Ascoli (Girone B di Serie C), ha parlato in conferenza stampa per fare un punto della situazione in casa bianconera, dopo la fine del calciomercato. Tra le trattative, anche una che riguarda il Cosenza ed Andrea Rizzo Pinna, calciatore ancora di proprietà dei rossoblù.

Le parole di Patti

“Riscatto Rizzo Pinna? Abbiamo la fortuna di avere una proprietà che ogni giorno ci fa immaginare un futuro roseo. Quindi si, l’idea era per tutti e tre e con i primi due (Gori e Milanese, ndr) ci siamo riusciti grazie agli sforzi del presidente e alla volontà dei ragazzi. Per quanto riguarda Rizzo Pinna la sua società di appartenenza, ovvero il Cosenza, non ha aperto alla trattativa, sarà un discorso che riprenderemo”.