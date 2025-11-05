L’iniziativa inizierà già da questo sabato contro il Casarano e sarà valida per tutte le gare casalinghe del Cosenza in questo campionato
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Novità da Via Conforti. Il Cosenza Calcio infatti ha reso noto, tramite una nota, che da questa gara casalinga in poi, per tutta la durata del campionato, gli under 14 entreranno gratis al ’’San Vito – Marulla’’.
L’iniziativa, da ciò che viene comunicato, è stata fortemente voluta dal Direttore Generale Salvatore Gualtieri. Promozione valida anche per chi accompagnerà l’under allo stadio. Anch’egli infatti entrerà con prezzi agevolati: 10 euro in Tribuna A e 7 euro in curva.