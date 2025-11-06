Il calciatore australiano è stato operato oggi presso gli Ospedali Riuniti “I Greco” – clinica La Madonnina di Cosenza. A breve un bollettino medico dettagliato
Il Cosenza Calcio comunica che il proprio calciatore Jahce Novello è stato sottoposto nella giornata di oggi a un intervento chirurgico alla spalla destra, parte del corpo già operata nella passata stagione tra le altre cose. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita presso gli Ospedali Riuniti “I Greco” – clinica La Madonnina di Cosenza, struttura di riferimento anche per il club rossoblù.
Il giovane attaccante australiano inizierà nei prossimi giorni il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico del Cosenza. La società fa sapere che verrà diffuso un bollettino medico dettagliato non appena disponibili ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.