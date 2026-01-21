Tra le tante situazioni che dovrebbero riprendere a funzionare come si deve in casa Cosenza, c’è certamente quella relativa a Luca Garritano. Il numero dieci rossoblù sta collezionando più sostituzioni che belle prestazioni durante l’ultimo periodo, ultima delle quali contro il Crotone.

Le 13 sostituzioni di Garritano

In stagione sono già 13, sulle 20 gare di campionato nelle quali il 10 è stato a disposizione (2 le ha saltate per squalifica). Sette invece le partite giocate per intero. Ben 5 delle quali fino al 5 ottobre, 8^ giornata. Da allora la sostituzione di Garritano è praticamente diventata una certezza tra le rotazioni di Buscè. Difficile da capire se alla base ci sia una discorso di condizione fisica o sia solo una scelta tecnica. Negli ultimi 3 mesi e mezzo Garritano ha giocato per intero solo contro il Foggia, la partita dei suoi due rigori falliti, ed all’ “Arechi” contro la Salernitana.

“Zaccheria” da spartiacque

Proprio la partita di Foggia ha fatto quasi da spartiacque: fino a quel momento le giocate e la fantasia di Garritano avevano garantito gol ed assist ai lupi. Lo “Zaccheria” ed i due rigori falliti, sembra che abbiano intristito il calciatore, scoraggiato anche dal fatto che, quasi per certo, sa prima di iniziare che verrà sostituito. Lunedì poi, durante l’ultima contro il Crotone, al suo posto è entrato un ragazzino, Ragone, che, ovviamente, pur dando il massimo, non ha potuto fare più di tanto all’interno di una gara ormai sfuggita di mano. Chissà cos’avrà pensato Garritano al momento del cambio...